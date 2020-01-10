Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

Федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина отпустили из отделения полиции, сообщили представители движения.

Литвин в Twitter рассказал, что ему под расписку в присутствии понятых вручили «бумагу», о которой ему уже известно, и по которой он работает с адвокатами. По его словам, полицейские «решают какие-то формальности» и «видимо, попробуют взять объяснительную».

В разговоре с ЗАКС.Ру Литвин не сообщил, в чем заключаются претензии , пояснив, что «Весна» намерена сделать заявление на эту тему.

Литвина задержали на Суворовском проспекте: как он рассказал – для короткой «двадцатиминутной» беседы. Параллельно был задержан сторонник «Весны» Никита Зарецкий, стоявший в «метропикете» в поддержку политзаключенных у Гостиного двора.