18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:03

Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

фото ЗакС политика Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

Федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина отпустили из отделения полиции, сообщили представители движения.

Литвин в Twitter рассказал, что ему под расписку в присутствии понятых вручили «бумагу», о которой ему уже известно, и по которой он работает с адвокатами. По его словам, полицейские «решают какие-то формальности» и «видимо, попробуют взять объяснительную».

В разговоре с ЗАКС.Ру Литвин не сообщил, в чем заключаются претензии , пояснив, что «Весна» намерена сделать заявление на эту тему.

Литвина задержали на Суворовском проспекте: как он рассказал – для короткой «двадцатиминутной» беседы. Параллельно был задержан сторонник «Весны» Никита Зарецкий, стоявший в «метропикете» в поддержку политзаключенных у Гостиного двора.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

17 декабря 2019, 18:12 Евгения Мусина оштрафовали на 170 тысяч рублей за одиночные пикеты 10 августа

3 декабря 2019, 13:27 Министр спорта о задержаниях фанатов "Спартака" в Петербурге: Наверное, имелись основания

20 ноября 2019, 18:27 Петербургские коммунисты пожаловались Шишлову на задержания 7 ноября

17 ноября 2019, 17:30 Евгений Мусин задержан на пикете против повышения цен на транспорт в Петербурге

8 ноября 2019, 11:10 КПРФ планирует обратиться к петербургскому омбудсмену из-за задержаний 7 ноября

8 ноября 2019, 1:57 Неудавшийся праздник КПРФ с фейерверком, задержаниями, песнями и «запрещенными» флагами

7 ноября 2019, 21:42 Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова

7 ноября 2019, 19:59 Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ

7 ноября 2019, 19:29 Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Суд отправил дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа на доследование

20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

20:09 Ютуберы в ветвях власти

20:03 Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

19:55 "Велес" показал, как медведи радуются сданным на переработку петербуржцами елкам

19:27 Муниципал: Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

18:59 Тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 18 января

18:58 Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

18:32 Путин отметил "плачевное" состояние сферы здравоохранения в Крыму

18:26 Петербургских активистов «Весны» забрали в полицию

18:21 Обвиняемый в клевете на Усманова журналист "Росбалта" получил убежище в Латвии

18:00 Министр просвещения убеждена, что слово "ветеран" следует писать с большой буквы

17:37 "Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

17:31 В Белоруссии вынесен первый в году смертный приговор

17:01 Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru