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10:59

Иранцы признались, что украинский лайнер был по ошибке сбит их ракетой

фото ЗакС политика Иранцы признались, что украинский лайнер был по ошибке сбит их ракетой

Генеральный штаб Ирана выступил с заявлением, в котором прозвучало признание вины за крушение украинского "Боинга" 7 января над Ираком. Утверждается, что по роковой ошибке и случайности по пассажирскому лайнеру была выпущена боевая ракета. Тем самым изначальная официальная версия - о некоей технической неисправности самолета - дезавуирована. Позицию генштаба передает "Интерфакс", ссылаясь на местный телеканал.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - гласит заявление.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, повторив то же самое иными словами у себя в соцсетях, сослался в качестве одной из причин случившегося на "авантюризм США".

Власти Ирана выразили соболезнования семьям 176 погибшим людей на борту, пообещав найти виновных в трагедии и привлечь их к ответственности.

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