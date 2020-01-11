Павловский: Не ждите событий а-ля конец 1980-х годов

Политолог Глеб Павловский, активный участник событий перестройки и демократических перемен конца 1980-х годов в СССР, исключил возможность даже примерного повторения сюжета в ближайшем будущем. Это для него невозможно даже вопреки тому, что предшествовавший переменам "застой" некоторыми своими аспектами очень, по его мнению, похож на сегодняшнюю политическую жизнь. Проблема, как ему представляется, состоит в том, что власть, так же, как и он, заставшая крушение СССР, извлекла из этого практические уроки для себя, и теперь подобного не допустит.

"Тогда аппарат все-таки боялся массовых репрессий — советский, а этот не боится. Наоборот, они прямо говорят, они смеются над поведением силовиков в августе 1991 года: «Эти слюнтяи даже не решились применить танки! Мы бы не постеснялись». Кристаллизованный фашистский тип — безусловно, вышел в центр, у него сегодня нет оппонентов, равных по силе", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

Кроме того, по его наблюдениям, тридцать лет назад "средняя гуманность населения" и, соответственно, способность общества к консолидации были ощутимо выше сегодняшних.