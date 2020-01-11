В Пушкинском районе открыли "спасительный" детский сад

В присутствии губернатора Александра Беглова в поселке Ленсоветовский открылся долгожданный детский сад, сообщает пресс-служба Смольного. Его появление должно значительно разгрузит внушительную очередь на поступление в дошкольные детские учреждения, образовавшуюся в Пушкинском районе.

"Сегодня 247 детишек стоят в очереди на поступление в дошкольные учреждения в поселке Ленсоветский", - напомнил губернатор.

Работать новый садик, способный одновременно вместить более 200 детей, начнет с 13 января.

Здание оборудовано бассейном. На необходимый инвентарь и оборудование для учреждения город потратил 11,6 млн рублей.

В ходе объезда района Беглов также потребовал от исполнителей открыть детский сад в Шушарах, чье строительство затянулось, не позднее марта.

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