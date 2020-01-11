Пархоменко указал на корень абхазских проблем

Политический обозреватель Сергей Пархоменко предпочел взглянуть на события в Абхазии, где после протестов и захвата президентской администрации суд назначил перевыборы президента, под оригинальным углом. С его точки зрения, то, кому именно из двух соперников в конечном итоге достанется первый пост, совершенно неважно, поскольку с 1992 года Абхазия находится в запустении и при любом из двух президентов в таком же состоянии и останется. Расположенная между процветающими Сочи и Грузией, "благословенная земля", вопреки своему выгодному географическому положению, стала, по его словам, "мертвым местом". В этом, уверен эксперт, есть изрядная доля российской вины, как и в примерно схожем состоянии Донбасса и Приднестровья: "российская политика путинской эпохи производит на свет вот это уродство".

"Всё есть: молодой барашек, молодое вино, прекрасный пляж, чистое море, отсутствие промышленности, бурная растительность, субтропический климат. Что еще вам надо для того, чтобы превратить это в одно сплошное счастье? Вместо этого они варят там этот клейстер политический, который сейчас полез наружу из кастрюли, и нам предлагают в нем разобраться, кто там прав — Хаджимба или вот этот второй? <...> Сухумский аэропорт мог бы работать, мог бы принимать Air France или Lufthansa по 4 чартера в день в сезон...", - заметил он в авторской радиопрограмме.

Усугубляет внутренние "разборки" огромное количество боеприпасов, оставшееся, по сведениям Пархоменко, у граждан со времен грузинско-абхазской войны: почти у каждого в диване, говорит он, хранится винтовка. Именно это, по мнению публициста, делает неприемлемым введение чрезвычайного положения, на которое двумя днями ранее намекал действующий президент.