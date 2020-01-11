Муниципалы Красного села в очередной раз не смогли выбрать главу совета

Депутаты избранного в сентябре муниципального совета МО "Город Красное село", с момента получения мандатов безуспешно пытающиеся определиться с фигурой главы в новом созыве, вновь потерпели неудачу при попытке его выбрать.

На этот раз помешало отсутствие кворума, необходимого для голосования за кандидатуры главы и его заместителя: на очередное заседание явились лишь шесть из десяти депутатов, о чем сообщила газета "Новый красносел" в соцсетях.

В настоящее время обязанности главы исполняет единоросс Евгений Мареев, руководивший советом в прошлом, пятом созыве. Его главный соперник, претендующий на лидерство в совете - однопартиец Мареева Юрий Голдов.