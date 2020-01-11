Профессор Соловей: Очень скоро встанет вопрос о физическом выживании нации

Политолог, профессор Валерий Соловей, всерьез опасаясь геополитических "аппетитов" российского руководства, тоскующего, как ему видится, по части территорий бывшего СССР (прежде всего, Украине и Прибалтике), отметил "парадоксальность и диалектику" ситуации. Суть ее в том, что параллельно идет давление на оппозицию и стремление максимально ее задавить. Оба этих вектора в совокупности могут сыграть со страной плохую шутку, считает эксперт, и, скорее всего, сыграют - поспособствуют "взрывоактивности" населения.

"Если будут реализовываться геополитические планы и выяснится, что не получается блицкрига, что нужно больше ресурсов, нужны резервисты, возникают проблемы в банковской сфере, то все это способно создать в течение нескольких месяцев гремучую смесь, которая даже ленивых и лежащих в качестве балласта заставит подняться", - спрогнозировал ученый на YouTube-канале "Фейгин Live".

Если нынешний курс сохранится, то в обозримом будущем, уверен профессор, встанет вопрос о "физическом выживании нации" и потрясениях, ни разу не виданных в России в XXI веке.

Что касается предстоящих в следующем году выборов в Государственную думу, то тут специалист заверил: администрация президента будет стоять намертво и не допустит до них хоть сколько-нибудь неподконтрольного кандидата. Соловей рассматривает также вариант, при котором власть пообещает независимым кандидатам регистрацию в обмен на выполнение неких условий, но стопроцентно нарушит свои обещания.