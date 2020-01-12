Власти Франции на фоне протестов решили отменить пенсионную реформу

Французский премьер Эдуард Филипп на фоне не утихающих протестов поспешил заверить профсоюзы, что повышение пенсионного возраста до 64 лет не будет включено в план грядущих реформ, информирует "Интерфакс".

Изначально планировалось, что формально возраст выхода на пенсию сохранится на отметке в 62 года, однако для получения максимальных льгот следует потрудиться до 64 лет. В ходе реформы должна была быть учреждена единая система начисления накоплений, а старая, состоящая из 42 пунктов, отменена. Кроме того, Филипп гарантировал, что новая пенсионная программа позволила бы гражданам, начиная уже с 2022 года, получать минимальную пенсию в размене одной тысячи евро.

На фоне обсуждения предстоящих реформ во Франции уже которую неделю не утихают протесты.