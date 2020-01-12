Под Курском задержали директора интерната, обворовывавшую инвалидов

На территории Курской области задержана руководитель школы-интерната, которая подозревается в хищении денег у своих воспитанников, получавших пенсии по инвалидности, отчитывается МВД.

Женщина, пользуясь доверием учеников, снимала с их счетов деньги для приобретения якобы необходимых им вещей. При этом товары покупались по заниженной цене, а разницу директор оставляла себе.

"Потерпевшие, находясь на обучении в школе-интернате, не располагали информацией о точных суммах, хранившихся на их счетах, поэтому факт пропажи обнаруживали не сразу. По предварительным данным, причиненный четверым воспитанникам ущерб превысил 1,5 млн рублей", - поделились правоохранители.

На данный момент в отношении женщины возбужено дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Руководительницу учреждения отпустили под подписку о невыезде.