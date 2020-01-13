Полиция уличила петербуржца в распространении экстремистских материалов

Житель Петербурга может отправиться под административный арест за экстремистскую деятельность: полиция обнаружила, что он распространяет в интернете материалы запрещенно-уничижительного содержания, извещает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ходе мониторинга социальных сетей, в аккаунте подозреваемого борцы с преступностью обнаружили противоправный контент.

"Там были изображения с запрещенными к распространению материалами, которые демонстрировались в виде фотографий, видео и аудиозаписей и были доступны для общего просмотра", - пояснили в полиции.

Заметки гражданина говорят о его негативном отношении к представителям другой национальности. В отношении 43-летнего петербуржца возбуждено административное делопроизводство, материалы направлены на рассмотрение в суд.