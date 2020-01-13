СК настаивает, что российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» заявил, что журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева убили в Центральноафриканской Республике в 2018 году с целью ограбления.

По версии следствия, съемочная группа направлялась на встречу с «неустановленным мужчиной» и отказалась переночевать в городе, несмотря на предупреждения об опасности. Их машину, рассказал Краснов, остановила группу «неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». Журналисты отказалась, и их расстреляли, их водителю удалось скрыться, считает следствие. О водителе Краснов сообщил, что он был нанят «с помощью неустановленного лица, представившегося сотрудником ООН».

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— заключил Краснов.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в конце июля. В ЦАР они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера. Предполагается, что организация участвовала в штурме Пальмиры и боевых действиях на Донбассе. Многие бойцы Вагнера награждены орденами и медалями России, при этом их статус как военных официально не закреплен.

Центр «Досье» в докладе об обстоятельствах убийства называл несостоятельной версию о грабеже журналистов. В расследовании заявлено, что эта версия была придумана сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают связанным с ЧВК Вагнера. «Досье» заметил, что из машины пропала не вся техника.

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