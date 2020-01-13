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13 января, 12:59

Русалок на доме Николаевых очистили от "черных слез"

фото ЗакС политика Русалок на доме Николаевых очистили от "черных слез"

Неизвестные испортили русалку на фасаде дома Николаевых на Садовой улице, изрисовав ее лицо черной краской, сообщили активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

«Плачущий» черной краской горельеф заметили вечером 12 января. На следующий день в официальной группе Центрального района во «ВКонтакте» сообщили, что русалок очистили.

Администрация района сообщила, что вандалы не попали на кадры видеонаблюдения. Поэтому представители администрации попросили очевидцев произошедшего сообщить об этом в полицию или районным властям.

Y41KIVNhzaM.jpg (299 KB)Фото: vk.com/mytndvor


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