RT запускает онлайн-школу журналистов Руководимый Маргаритой Симоньян телеканал Russia Today известил о запуске собственной онлайн-школы для подготовки будущих журналистов. "Опытом со слушателями поделятся корреспонденты, продюсеры и авторы digital-проектов телеканала, а также представители агентства Ruptly", - гласит информация в Twitter федерального канала. Поучаствовать в проекте может любой желающий, обучение осуществляется на безвозмездной основе, правда, отбираться кандидаты будут посредством конкурса. "Самые успешные из вас получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде нашего телеканала", - обещают в RT. Первый курс "ТВ- и онлайн журналистика" стартует 17 февраля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен