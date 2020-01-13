СМИ: Своих постов могут лишиться главы трех районных подразделений полиции в Петербурге

Начальников трех районных управлений МВД Петербурга вызвали на беседу к вышестоящему руководству: вероятнее всего, они в ближайшее время могут лишиться своих постов, извещает "Фонтанка".

На аудиенцию к начальству попал глава Адмиралтейского УМВД Сергей Петров. Правоохранитель остался на занимаемой должности после кадровой ротации в полиции, начавшейся после прихода в Петербург Романа Плугина. Петров на занимаемом посту трудится с 2011 года.

Другие районные руководители, с которым была проведена беседа, - это начальник Василеостровского УМВД Владимир Титков, пришедший из Приозерского района в 2018 году, и глава УМВД Красногвардейского района Алексей Смяцкий, также начавший службу в 2018 году.

Более того, по информации 47news, не так давно был уволен руководитель УМВД Выборга.