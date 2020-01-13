Петербургские суды возвращаются к работе после "обеденных" эвакуаций

Суды Петербурга постепенно возвращаются к работе после новой волны эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. По всей видимости, тревога оказалась ложной.

Работу возобновили Ленинский, Василеостровский, Октябрьский, Сестрорецкий, Красногвардейский, Приморский районные суды. Эвакуирован Колпинский суд, продолжаются проверки в Петродворцовом и Дзержинском судах.

Волна эвакуаций накрывает Петербург и Москву с 28 ноября. Каждый будний день из-за анонимных угроз о якобы заложенных бомбах суды прерывают свою работу. Поступают угрозы и о минировании школ, торговых центров, станций метро, медицинских учреждений. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева, требуя от него перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.