Петербург начнут украшать ко Дню снятия блокады 15 января

Начиная со среды, 15 января, сотрудники городского центра рекламы и праздничного оформления приступят к подготовке Северной столицы к празднествам, приуроченным к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, передает "Петербургский дневник".

Наибольший акцент будет сделан на придании соответствующего вида Невскому проспекту, в частности, дому №14, где установлена памятная доска об артобстреле. Кроме того, также традиционно декорированы будут Пискарёвское кладбище и площадь Победы.

Всего в Петербурге появится чуть более 2 тысяч единиц праздничного оформления. Наиболее популярными считаются стилизованные знамёна и флаги Победы и российский триколор.