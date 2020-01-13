В Госдуму внесли законопроект об амнистии к 75-летию со Дня победы

Депутат Государственной думы Сергей Иванов внес на рассмотрение федерального парламента проект закона об уголовной амнистии по случаю 75-летия со Дня победы в ВОВ.

Всего в проекте 14 пунктов. В первом приводятся 10 категорий граждан, осужденных впервые за преступления небольшой и средней тяжести: всех предлагается освободить из мест заключения. В числе попадающих под данную категорию амнистии - ветераны боевых действий и приравненные к ним лица; бывшие силовики, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе; ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и другие.

Также Иванов предлагает выпустить на волю несовершеннолетних, а также женщин либо отцов-одиночек, на чьем иждивении имеются дети до 18 лет или дети-инвалиды и чье наказание не связано с преступлением, свершенным в отношении несовершеннолетних. Амнистированы могут быть мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза и тяжелые онкобольные.

Кроме того, освобождение по амнистии могут получить граждане, осужденные за преступления по неосторожности (до 5 лет) и осужденные условно.

Действие амнистии при этом не будет распространяться на лиц, отбывающих сроки за умышленные убийства, экстремизм, терроризм, захват заложников и другие особо тяжкие преступления.

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