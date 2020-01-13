Госдума запретит депутатам присоединяться к авторству законопроектов после их внесения

Госдума запретит депутатам присоединяться к законопроектам в качестве соавторов после их внесения на рассмотрение нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое присоединение «порочной практикой». «Выходим на решение, которое будет ограничивать количество авторов только теми, кто работал над законопроектом», - добавил Володин. По его словам, эту идею в ближайшее время рассмотрит комитет по контролю и регламенту.

По мнению Володина, такая практика повысит качество законопроект, а их авторство «будет налицо». «Когда заканчиваются полномочия, каждый [депутат] будет предъявлять свою работу, что он сделал лично. Невозможно уже будет взять и присоединиться к тому, к чему ты отношения никакого не имеешь», - сказал Володин.