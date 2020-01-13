Беглов заверил в решении проблемы обманутых дольщиков в 2020 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что в 2020 году будет полностью решена проблема обманутых дольщиков в городе, сообщили в Смольном.

Об этом Беглов заявил на собрании, посвященном Дню работника прокуратуры. Мероприятие состоялось в Мариинском дворце, также присутствовали спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заместитель генпрокурора Алексей Захаров, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и замполпреда президента в СЗФО Олег Логунов.

Беглов заявил, что с помощью сотрудников прокуратуры «на 70% закрыт вопрос с обманутыми дольщиками». «Уверен, что в наступившем году задача будет полностью выполнена», - добавил Беглов.

Также Беглов подчеркнул роль прокуратуры в защите социально уязвимых категорий граждан и снижении преступности. По его словам, Петербург «считается одним из самых безопасных городов России», и в этом «большая заслуга» сотрудников ведомства. Среди задач прокуратуры на ближайший год он выделил реализацию нацпроектов и контроль за целевым расходованием средств.

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