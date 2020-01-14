Кудрин оценил воровство из бюджета России в пару миллиардов рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА «Новости» заявил, что Счетная палата в общей сложности выявляет финансовых нарушений на сотни миллиардов рублей, из них на воровство денег по уголовным делам приходится пара миллиардов рублей в год.

«По уголовным делам — это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», - сказал Кудрин.

По его словам, за 2019 год инспекторы выявили нарушения на 804 млрд рублей, из них треть – нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. «Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», - пояснил Кудрин.

Счетная палата постепенно будет переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, отметил Кудрин. По его словам, при этом ведомство по-прежнему будет искать и анализировать финансовые нарушения. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», - добавил Кудрин. Новую модель управления палатой планируется построить к середине 2020 года.