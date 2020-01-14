18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:58

Единоросс Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги

фото ЗакС политика Единоросс Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги, подобно самозанятым, передает «Росбалт».

По словам депутата, Минтруд «не может найти» 28 млн человек, которые могли бы быть налогоплательщиками. По его мнению, закон о самозанятых не поможет вывести из тени всех.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» - задался вопросом Вострецов.

По его мнению, из-за того, что «треть населения не платит налоги», у врачей и учителей маленькие зарплаты. Вострецов считает, что в России следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но при этом заставить платить налоги всех.

«Треть населения неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам и пользуется бесплатными услугами за их счет. Это не государство, а вакханалия какая-то», - заявил депутат.

Если заставить население нести ответственность за уплату налогов, тогда «в казну потекут триллионы рублей», убежден Вострецов. «И указы президента тогда, может, будут выполнять, и безработных на биржу труда устроят, и бомжам помогут. И малый и средний бизнес можно драконовскими налогами не облагать. И не нужно форумов и заседаний — и без них проблемы можно решить», - считает он.

В 2018 году Вострецов предлагал штрафовать семьи, в которых несовершеннолетние дети ходят на несанкционированные митинги, а при повторении ситуации – лишать родительских прав.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:55 Беглов замкнул тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров в 2019 году

14:42 В Госдуме хотят на 75-летие Победы декорировать Красную площадь портретом Сталина

14:14 У стен администрации Колтушей проходит экологическая акция протеста

13:59 Пожар на НПЗ "Лукойла" в Коми обернулся уголовным делом

13:58 Четырбок пообещал рассказывать о закулисье Мариинского дворца

13:51 Дмитрий Быков определился с главным словом 2020-го года уже в январе

13:18 Единороссы хотят ввести штрафы за продажу "бестабачных снюсов" несовершеннолетним

13:12 Верховный суд приостановил деятельность Партии перемен

12:59 Предстоящая весна в России обещает быть теплой

12:52 ЕСПЧ не признал "второе дело ЮКОСа" политическим

12:47 Единоросс Киселева попросила Беглова не строить мусороперерабатывающие предприятия под Колпино

12:27 Ройзман: Амнистия к 75-летию Победы обезоружила бы оппозицию

12:11 Кабмин не поддержал идею выборов депутатов в Москве и Петербурге только по спискам или смешанно

11:59 Антимонопольщики уличили "Водоканал" в нанесении ущерба гражданам и государству

11:38 Активисты жалуются на продолжающуюся разруху возле "Елизаровской"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru