Беглов и Макаров поздравили с годовщиной принятия Устава Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с 22-й годовщиной принятия Устава Санкт-Петербурга.

Устав Санкт-Петербурга был принят 14 января 1998 года первым созывом ЗакСа. Этот документ состоит из преамбулы и 12 глав, в которых отражены основы территориального устройства города, организации госвласти, взаимодействие органов власти между собой и с горожанами.

«Устав стал настоящей Конституцией Петербурга, залогом конструктивного взаимодействия ветвей власти и общественного согласия. Наш общий долг – соблюдать главный городской закон, трудиться во имя развития и процветания нашего великого города», - заявили Беглов и Макаров. Они пожелали петербуржцам «благополучия, стабильности и новых свершений».

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