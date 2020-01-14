Шлосберг исключил возможность тактического союза с Грудининым

Лидер псковского "Яблока" и член политсовета партии Лев Шлосберг, отвечая на вопросы зрителей своего YouTube-канала, выступил с однозначным и категоричным заявлением относительно потенциального альянса с политиком Павлом Грудининым и командой его сторонников. Гипотетический союз с директором совхоза имени Ленина, о котором говорится в вопросе, для единомышленников Шлосберга не может быть приемлем ни в какое время и ни при каких обстоятельствах.

"Никак, это невозможно. Объединяться с человеком, исповедующим сталинизм, стоящим с портретом душегуба, людоеда Сталина невозможно. Это самоубийство - и политическое, и потом, возможно, и физическое", - отрезал Шлосберг.

Вместе с тем, в том же стриме "яблочник" посетовал на то, что, по слухам, Кремль готовит к думским выборам 2021 года создание спойлерских партий на "либеральном фланге" с привлечением медийных лиц. Это, по признанию демократа, сильно осложнит жизнь его однопартийцам и уменьшит их шансы на прохождение в федеральный парламент: "было одно яблоко - станет шестнадцать яблок".