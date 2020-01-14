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11:38

Активисты жалуются на продолжающуюся разруху возле "Елизаровской"

фото ЗакС политика Активисты жалуются на продолжающуюся разруху возле "Елизаровской"

Жители левого берега Невы, больше года назад выражавшие протест против состояния благоустройства и, в частности, теплосетей во дворах возле станции метро "Елизаровская", снова напомнили о себе. С осени 2018 года ситуация, в их представлении, продолжает оставаться плачевной: дворы перекопаны, завалены трубами и перегорожены заборами.

Примечательно, что теплосети начали ремонтировать сразу после проведения работ по благоустройству, которых, в свою очередь, здесь ждали около десяти лет: таким образом, сетуют жители, они не получили ни первого, ни второго.

"Из-за отсутствия координации между ведомствами благоустраивать территорию придётся заново, дважды осваивая бюджетные средства", - говорится в заявлении "Красивого Петербурга".

Существенной помощи от ГАТИ добиться не удается: подрядчику в лучшем случае выносятся предписания о нарушениях. Активисты утверждают, что подрядчик сорвал установленные по контракту сроки, не уложившись в календарный 2019 год.

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Фотографии: "Красивый Петербург"


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