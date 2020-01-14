Антимонопольщики уличили "Водоканал" в нанесении ущерба гражданам и государству

Петербургское управление ФАС, изучив контракты ГУП "Водоканал" с "Проектным агентством", пришло к выводу, что в ходе сделки была нарушена конкуренция, а работы выполнены недобросовестно.

Речь идет о трех контрактах на ремонт и реконструкцию канализационных сетей и насосной станции. Утверждается, что сотрудники государственного предприятия скрывали от конкурентов ЗАО "Проектное агентство" важную информацию, касающуюся торгов, что мешало последним соревноваться на равных.

Самое главное нарушение, согласно выводам антимонопольщиков, состоит в следующем: получив авансов на сумму более 227 млн рублей, "работы по всем трем договорам Проектное агентство либо не выполнило совсем, либо выполнило частично" и авансы не вернуло.

"Антимонопольный орган считает, что это антиконкурентное соглашение могло причинить крупный ущерб гражданам, организациям и государству", - говорится в сообщении от ведомства.

Отметим, что деятельность "Водоканала" сопровождается регулярными скандалами, о чем можно судить, в частности, по 2019 году. В марте, после неудовлетворительных результатов проверки КСП в "Водоканале" поменяли начальника. В течение года организация через суд выплатила несколько штрафов. Наконец, в ноябре бывшего экс-директора государственной структуры Евгения Целикова отправили под домашний арест по делу о завышении цен на электричество.