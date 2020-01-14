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14:42

В Госдуме хотят на 75-летие Победы декорировать Красную площадь портретом Сталина

фото ЗакС политика В Госдуме хотят на 75-летие Победы декорировать Красную площадь портретом Сталина

Думский депутат от КПРФ Николай Харитонов заблаговременно выступил с идеей, как, на его взгляд, лучше всего оформить Красную площадь 9 мая, в 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск, объявленную президентом главным событием наступившего года. По мнению коммуниста, без изображения советского генералиссимуса никак в этот день не обойтись.

"Запретим во время парада драпировку Мавзолея, а руководителям сегодняшним нашим государства российского, чтобы приняли парад на Мавзолее вместе с гостями. А портрет верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина повесить на ГУМе", - цитирует его слова ТАСС.

Для этого, по мысли Харитонова, требуется выпустить специальное постановление - в благодарность "нашим отцам и дедам".

Спикер Думы Вячеслав Володин оценил предложение нейтрально.

"К этому вопросу вернемся, обсудим его на Совете Государственной думы", - анонсировал он.

По словам Володина, инициативу внимательно изучат думские комитеты и фракции.

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