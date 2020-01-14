Салон красоты оштрафовали за незаконную перепланировку в историческом доме

Невский суд Петербурга оштрафовал салон красоты «Акварель» на 200 тысяч рублей за незаконную перепланировку в историческом доме на Ивановской улице, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры).

Компания арендует помещение в доме 17 по Ивановской улице. Этот дом – объект культурного наследия регионального значения, который входит в состав комплекса «Жилмассив на Ивановской улице». Выяснилось, что «Акварель» оборудовала в занимаемом ей помещении перегородки с дверным проемом, разделив пространство на части, и заложила оконный проем.

Комитет по госконтролю и охране памятников не получал проектную документацию на проведение работ и не выдавал на них разрешение. Ведомство заключило с ООО «Акварель» охранное обязательство, согласно которому компания была обязана содержать объект в исправном состоянии и не менять внешний или внутренний архитектурный облик объекта без согласования с КГИОП.