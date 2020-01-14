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14 января, 16:14

Жириновского не устраивает продолжительность российского гимна

фото ЗакС политика Жириновского не устраивает продолжительность российского гимна

На первом после зимних каникул пленарном заседании Государственной думы исполнение российского гимна утомило бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как следует из его высказываний, с предметной критикой он выступает не впервые.

"Я настаиваю, еще раз прошу комитет [по госстроительству и законодательству] Крашенинникова: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева - это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", - приводит слова политика РИА "Новости".

Музыку советского гимна, написанную Александром Александровым, в 2000 году вернул в качестве музыки для официального гимна Российской Федерации президент Владимир Путин. В "перерыве", при Борисе Ельцине, одним из государственных символов служила мелодия композитора Михаила Глинки.

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