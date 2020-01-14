Гудков: При этом режиме не может быть ни перемен, ни Партии перемен

Политик Дмитрий Гудков, чья незарегистрированная Партия перемен вынужденно, по решению суда, приостановила деятельность, дал оценку случившемуся. В его понимании, на заседании 14 января Верховный суд, по сути, решал следующую коллизию: может или не может существовать в России независимая партия.

"Решили, конечно, что нет. «Партии перемен» под руководством Гудкова в стране быть нельзя. Приостановка деятельности на три месяца, следующий этап – ликвидация", - написал он у себя в Facebook.

Аргументация, по его мнению, не выдерживает никакой критики что у Минюста, что у суда. В течение всей борьбы за регистрацию к Партии перемен придирались то из-за неправильного устава, то из-за отсутствия избранного председателя, несмотря на то, что Гудкова выбирали уже не единожды. При этом, обращает внимание Гудков, упомянутые нарушения никак не помешали в 2018 году выдвинуть от его партии Ксению Собчак кандидатом в президенты.

"Так что не может быть при этом режиме «Партии перемен». И перемен – тоже", - гласит его вывод.

Помимо партии у политика уже пять раз не получилось зарегистрировать собственное СМИ - "Газету Гудкова".