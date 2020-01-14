На месте кинотеатра "Балканы" возвели 26-этажку

Вместо снесенного осенью кинотеатра "Балканы" в южной части Будапештской улицы построили 26-этажный жилой дом и сдали его в эксплуатацию, передает портал "Канонер". Новое здание стало самым высоким в округе, достигнув максимально допустимой по регламенту высоты. Застройщиком выступило ООО "Синергия".

Адрес остался прежним - Будапештская, 102.

Раньше кинотеатр "Балканы", появившийся на территории в 1987 году, был излюбленным местом для проведения муниципальных праздников администрацией МО «Балканский».

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