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14 января, 18:18

ЕСПЧ присудил компенсации за арест нацболам, ворвавшимся в ЗакС в 2006 году

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсации за арест нацболам, ворвавшимся в ЗакС в 2006 году

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию активистам Михаилу Башину и Сергею Чекунову за преследование после акции Национал-большевистской партии (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в Заксобрании Петербурга, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд признал, что в отношении Башина и Чекунова было нарушено право на безотлагательное рассмотрение жалобы на неправомерность ареста. Также суд установил, что в случае Башина власти дважды привлекли его к ответственности за одно и то же нарушение. В общей сложности нацболам присудили компенсацию почти в 15 тысяч евро.

В ноябре 2006 года группа нацболов ворвалась в зал на заседание ЗакСа, разбрасывая листовки и выкрикивая лозунги. Некоторые участники акции попытались приковать себя к стульям. Задержаны оказались только Чекунов и Башин.

Сначала им назначили административный арест, затем в отношении них завели уголовное дело о применении силы к представителям власти и оскорблении властей. Спустя год дело закрыли за примирением сторон.

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