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14 января, 18:51

Депутат Госдумы объяснил теплую зиму в России климатическим оружием США

фото ЗакС политика Депутат Госдумы объяснил теплую зиму в России климатическим оружием США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что причиной аномально теплой зимы в России может быть климатическое оружие США.

По словам депутата, он не исключает такой возможности. «Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», - сказал он.

По утверждению Журавлева, США проводят испытания климатического оружия вопреки международным запретам. Он уверен, что климатические изменения «неслучайные».

«Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие — нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия», - убежден парламентарий.

Если вечная мерзлота «сейчас поплывет» из-за тепла, «это будет катастрофа, это большая проблема», считает Журавлев. «Это знают американцы, и они испытывают это оружие», - добавил он.

Ранее синоптики рассказали, что традиционной зимы в России ждать в этом году не стоит, и январь, и февраль будут теплее климатической нормы. Предсказали синоптики также теплую весну и то, что норма выравняется к началу лета.

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