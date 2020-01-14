В Ленобласти молодые семьи получат 110 млн рублей на новое жилье

Субсидии в размере 110 млн рублей из бюджета Ленинградской области и бюджетов 29 муниципалитетов на ее территории пойдут на покупку и строительство недвижимости для молодых семей, говорится на сайте регионального правительства.

Муниципалитеты, о которых идет речь, относятся к Волховскому, Всеволожскому, Гатчинскому, Кингисеппскому, Кировскому, Лужскому, Ломоносовскому, Лодейнопольскому, Приозерскому, Подпорожскому, Сланцевскому, Тихвинскому, Тосненскому районам, а также к Сосновому Бору.

Программа рассчитана на 82 семьи. Молодым считается тот союз, в котором хотя бы один родитель моложе 35 лет. В приоритете оказались многодетные семьи.

Отмечается, что сертификаты, которые начнут оформлять в конце января, будут действительны в течение семи месяцев.