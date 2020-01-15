Очередное утро суды Петербурга начали с эвакуаций Если накануне, 14 января, "минеры" решили дать петербургским судам передышку, то сегодня с самого раннего утра ряду городских инстанций вновь пришли угрожающие послания. Как информирует объединенная пресс-служба городских судебных ведомств, на данный момент работа прервана у Петродворцового, Куйбышевского, Октябрьского, Красногвардейского и Дзержинского райсудов. Напомним, помимо судов, практически ежедневно из-за сообщений о якобы заложенных бомбах эвакуируются петербургские школы, ТЦ и другие городские объекты. Каждый раз тревога оказывается ложной. Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен