В Москве проводят обыски у лидера "Левого сопротивления" и журналистки "Градус ТВ"

Столичные силовики нагрянули с обысками к лидеру движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой и журналистки издания "Градус ТВ" Ольги Сапроновой, уведомляет "ОВД-Инфо".

Мать Полюдовой известила, что ей позвонили из общежития, где проживает её дочь, и сообщили, что в отношении неё якобы возбуждено некое уголовное дело - по этому поводу и проводятся следственные мероприятия.

Московский активист Сергей Ожич, рассказавший об обысках у Сапроновой, заявил, что её собираются везти на допрос в ФСБ на Лубянке.

По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Какой статус имеют в нем Полюдова и Сапронова на данный момент не ясно.