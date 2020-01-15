Ходунова рассказала о новогодних "подарках" Беглова

Лидер фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Ольга Ходунова раскритиковала политику Смольного на заседании 15 января.

Она взяла слово во время обсуждения законопроекта о мерах социальной поддержки детей-сирот и заявила, что двукратное повышение платы за капитальный ремонт тоже скажется на детях, так как ударит по кошелькам их родителей.

Ходунова отметила, что губернатор Александр Беглов перед новым годом приготовил и другие "подарки" к праздникам. В частности, в конце декабря стало известно об увеличении платы за проезд по Западному скоростному диаметру в 1,5 раза и планах Смольного построить мусороперерабатывающие комплексы на окраинах города. Ходунова назвала эти предприятия мусоросжигающими заводами.

Также коммунистка заявила, что детям рабочих "Метростроя" не были куплены подарки к Новому году из-за многомесячных задержек заработных план.

- Мы не должны уходить и прятаться от этой лицемерной ситуации, которая повысит социальную напряженность в городе, - заявила Ходунова, резюмировав свое выступление.

Сергей Еремеев

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