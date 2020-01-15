Беглов дал определение “одиноко проживающему гражданину”

По инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова социальный кодекс города дополнят определением понятия “одиноко проживающий гражданин”. Соответствующий законопроект региональное Заксобрание приняло в первом чтении в среду, 15 января.

В предложенной редакции документа утверждается, что “одиноко проживающий гражданин - это гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства в жилом помещении”. Определение понадобилось для для исключения “неоднозначного толкования в правоприменительной практике”.

Согласно социальному кодексу Петербурга, определенные категории одиноко проживающих граждан имеют право на бесплатную замену газовых и электрических плит, а также водонагревательных колонок.

Сергей Еремеев

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