Петербургский Жилком отчитался, почему были увеличены взносы за капремонт

Жилищный комитет отчитался о том, почему в 2020 году столь резко подскочила плата за капремонт, обосновав причины произошедшего. Соответствующий запрос, вторя обращению депутата ЗакСа Бориса Вишневского, сформировала редакция "Северо-Запад. МБХ медиа".

Согласно поступившему ответу жилкома, новый размер минимального взноса за капремонт в грядущем году позволить увеличить темпы и объемы выполняемых работ. Кроме того, благодаря скорректированным нормам будет сокращено отставание от региональной программы капремонта.

В жилкому пояснили, что в 2014 году сумма минимального взноса за капремонт составляла 2 рубля за квадратный метр, при экономически необходимой планке в два раза выше. Именно этот фактор и привел к значительному торможению исполнения регпрограммы.

На сегодняшний день для сокращения отставания бюджету необходимо свыше 98 млрд рублей. Именно поэтому двукратное увеличение стоимости взноса за капремонт позволит увеличить объем направляемых на данные нужды средств с 9,5 млрд рублей до 13,2 млрд.

Более того, известили в жилкоме, новая сумма взноса позволит ускорить темпы выполнения всех намеченных работ: например, в 2020 году должны отремонтировать около 1000 лифтов (в 2019 - 800), 549 крыш (в 2019 - 471) и прочее.

Ранее вопрос об увеличении стоимости платы за капремонт поднял петербургский парламентарий Борис Вишневский. Он направил губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с требование понизить денежную планку.

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