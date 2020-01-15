ЗакС не будет заседать 22 января

Петербургское Законодательное собрание приняло постановление о перерыве в работе с 21 по 23 января, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Таким образом, в среду, 22 января, не будет очередного пленарного заседания.

Инициатива о перерыве была внесена с голоса председателем комитета по законодательству Денисом Четырбоком (“Единая Россия”). Четырбок объяснил, что в период с 19 декабря по 14 января в ЗакС было внесено большое количество законопроектов, которые пока не успели рассмотреть профильные комиссии.

В ближайшие две недели комиссии соберутся, примут решение по внесенным инициативам и тогда они будут рассмотрены на пленарном заседании, добавил депутат.

Сергей Еремеев

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