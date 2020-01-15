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12:25

Путин поручил обеспечить горячим питанием всех учеников младших классов

фото ЗакС политика Путин поручил обеспечить горячим питанием всех учеников младших классов

Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин сделал ряд социально-ориентированных заявлений. В частности, он наказал повысить с января 2020 года ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Другая мера поддержки - выдача маткапитала за рождение первенца.

Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставления бесплатного и качественного горячего питания всем российским школьникам, учащимся в младших классах.

"Чтобы организовать бесплатное горячее питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году", - поручил президент.

Напомним, ежегодная церемония обращения Владимира Путина к Федеральному собранию проходит в столичном "Манеже". На мероприятие аккредитовано рекордное количество СМИ: в зале присутствуют около 900 журналистов. По традиции, в Кремле не стали раскрывать содержимое послания, однако одну из ключевых тем президент обозначил сам - это стагнация доходов населения России. 

Приглашение на церемонию получили члены правительства, председатель Конституционного суда, глава Верховного суда, генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК и многие другие чиновники, а также верховный владыка РПЦ патриарх Кирилл.

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