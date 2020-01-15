Путин в очередной раз напомнил о необходимости раздельного сбора мусора

В речи, обращенной Федеральному собранию, Владимир Путин не мог не вспомнить об одной из наболевших проблем России - засоренности мусором, переполненности полигонов.

Президент в очередной раз заявил о важности внедрения раздельного сбора отходов. Кроме того, он напомнил, что опасные предприятия обязаны сами контролировать свои выхлопы. Если этого сделано не будет - такие заводы ждут штрафы.

"Необходимо внедрять раздельный сбор мусора и переходить на экономику замкнутого цикла. Настало время применить принцип, согласно которому производители сами обязаны платить за утилизацию упаковки их товаров", - наказал Путин.