Счетная палата и министр финансов оценили предложения Путина в 400-500 млрд рублей ежегодно

Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

По словам Кудрина, предложенные президентом меры «достаточно дорогие». «Они потребуют от 400 до 500 млрд рублей в год, я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП», - сказал Кудрин. Послание президента он назвал «самым дорогим» на его памяти.

В 400-450 млрд рублей российской казне обойдутся предложения Путина о демографических и социальных стимулах, заявил министр финансов Антон Силуанов в разговоре с телеканалом «Россия 24». Как передает «Интерфакс», Силуано подчеркнул, что эти траты не должны нарушить макроэкономическую стабильность.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что средства на демографические предложения Путина в бюджете есть. В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что окончательные расчеты будут проведены после публикации поручений Путина, а изменения начнут готовить «с сегодняшнего дня».

Путин в послании Федеральному собранию предложить дать российским семьям право на материнский капитал в полном объеме – 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году – при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка он предложил доплачивать к этой сумме еще 150 тысяч рублей – до 616 тысяч.