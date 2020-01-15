Комблаг начал вырубку 76 больных вязов на проспекте Маршала Блюхера

Сотрудники городского комитета по благоустройству приступили к вырубке пораженных голландской болезнью 76 вязов, расположенных на проспекте Маршала Блюхера, информирует Смольный.

Деревья не стали бы трогать, если бы недуг, который их губит, не вошел в острую фазу.

"Это видно невооруженным глазом по состоянию деревьев. Способов лечения данного заболевания не существует, при этом есть опасность заражения других здоровых деревьев", - пояснили в комблаге.

На все работы имеется порубочный билет. На спил вязов сотрудникам ведомства дали три дня.

Грядущей весной на месте "упраздненных" деревьев высадят 76 лип.