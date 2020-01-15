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14:55

"Научим родину любить": В Москве напали на экс-оператора ВГТРК Кривенкова

фото ЗакС политика "Научим родину любить": В Москве напали на экс-оператора ВГТРК Кривенкова

Неустановленные личности напали и побили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, давшего изобличительное интервью ряду иностранных агентств о коррупции и политцензуре в холдинге. Об инциденте он рассказал в беседе с изданием "Радио Свобода".

По его словам, 11 января он поехал на лыжную прогулку в Кузьминский парк. На выходе из зеленой зоны его поджидали двое мужчин с собакой. Миновав их, Кривенкова повалили на землю и начали бить.

"Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать". Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: "Это тебе последнее предупреждение". Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25-30", - поделился деталями произошедшего Кривенков.

На другой день мужчина обратился в травмпункт. Там у него диагностировали сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Врачи пообещали, что доложат о его состоянии полицейским, однако этого сделано не было, поэтому Кривенков вынужден был сам обратиться в отдел МВД по району Кузьминки. Там его допросили, постфактум выдав талон о регистрации заявления о нападении.

Кроме того, последние несколько дней Кривенков почувствовал ухудшение состояния здоровья, заподозрив у себя вероятное сотрясение мозга.

61-летний Кривенков 10 лет трудился на благо ВГТРК. За это время он хорошо изучил внутреннюю работу компании. Некоторое время назад он дал интервью "Радио Свобода", в котором рассказал о фальсификациях и цензуре.

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