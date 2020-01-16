Навальный и Соболь обжаловали решение суда взыскать с них 88 млн рублей в пользу компании Пригожина

Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь подали апелляцию на решение суда, решившего, что оппозиционеры, "очернившие" репутацию компании бизнесмена Евгения Пригожина "Московский школьник", должны выплатить ей 88 млн рублей.

"Обжаловали в Девятый арбитражный апелляционный суд удивительное решение арбитражного суда Москвы по иску пригожинского ООО „Московский школьник“, которое хочет с ФБК, Навального и Соболь 88 млн „упущенной выгоды“ по договору со своим аффилированным лицом. Требуем отмены решения суда и отказа в иске", - поделился с "Открытыми медиа" глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади.

В самом начале судебного разбирательства компания, которую считают связанной с деятельностью Пригожина, требовала 1,5 млрд рублей с учетом упущенной выгоды и репутационных потерь.

В прошлом году ФБК выпустил расследования, в которых утверждалось, что компании Пригожина поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что привело к вспышке дизентерии.