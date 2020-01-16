Активисты попросили Беглова не продлевать контракт главе Василеостровского района Ильину

Представители группы «Сделай район лучше» из Василеостровского района Ирина Баханович и Антон Карякин направили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не продлевать контракт главе Василеостровского района Эдуарду Ильину. Обращение в Смольном уже приняли, сообщила ЗАКС.Ру Баханович.

В документе общественники поясняют причины своей просьбы. По их словам, при Ильине в районе процветает незаконная торговля, он не открыт для местных жителей и не исполняет поручения Беглова. В частности, не создал страницу в социальной сети «ВКонтакте», уточняют активисты. Они считают, что Ильин «категорически не подходит на должность главы Василеостровского района».

- Он не справляется со своими должностными обязанностями. Причем мы перечислили только сухие факты, которые действительно имеют подтверждение. Постарались не перечислять свои эмоциональные впечатления, потому что их гораздо больше бы набралось. Мы просто перечислили, что администрация незаконно отказывает в проведении митинга, администрация вмешивается в муниципальную власть, - рассказала Баханович.

Она добавила, что претензий к Ильину больше – в обращении указаны только те, по которым у общественников есть 100% доказательства. Сейчас активистам пишут местные жители с поддержкой их позиции, рассказала активистка.

В апреле 2019 года Баханович и Карякин хотели провести митинг на намывных территориях Васильевского острова, чтобы привлечь к проблемам этой территории. Администрация в проведении митинга отказала, на что активисты подали в суд. После долгих судебных разбирательств Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что отказ в проведении митинга был незаконным.

Помимо этого, Баханович подала иск к Ильину о защите чести и достоинства. Ильин или его представители на заседания суда не являются. Суд запросил у администрации Василеостровского района данные руководителя для определения его места регистрации, но администрация никакой информации пока не предоставила.



Фото: Администрация Василеостровского района

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