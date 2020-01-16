Эвакуации прервали учебный процесс в петербургских школах

Кроме городских судов, традиционно начавших день с эвакуаций, учебный процесс в ряде городских школ также был прерван из-за поступившего на пульт МЧС сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах.

В некоторых случаях, пишет "Фонтанка", детей выпроваживали на улицу, даже не дав возможности одеться. Простояв довольно длительное время на улице, продрогшие дети вернулись к занятиям.

Накануне в правоохранительные органы Петербурга поступила информация о "минировании" 658 объектов, из которых 63 заведения - школы.

Отметим, сегодня кроме судов и школ вынужденно на улице оказались и воспитанники нескольких детсадов.