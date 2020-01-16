"Общественный вердикт": В Коми задержали главу МВД региона по подозрению во взятке

В республике Коми задержали регионального министра внутренних дел, генерал-майона полиции Виктора Половникова: чиновника подозревают в крупной взятке, уведомил "МБХ медиа" юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак.

"Известно, что вменяется получение взятки в размере свыше 10 миллионов рублей. Министр очень громко прозвучал в неблаговидном контексте во время спецоперации Росгвардии по доставке топлива на Шиес", - поделился Мезак, уточнив, что озвученная информация поступила ему от некоего осведомленного источника.

Каких-либо других подробностей Мезак не сообщил.

Официально данная информация пока не подтверждена. В региональном МВД заявили, что сведениями о задержании Половникова они не располагают.