На странице Мишустина в Википедии изменили иллюстрацию

В день утверждения Михаила Мишустина премьер-министром России его страница в Википедии подверглась нескольким правкам. Старая версия доступна в кэше.

Материал теперь сопровождается новой фотографией чиновника. Редактировавший, по всей видимости, решил, что Мишустин лучше смотрится в очках.

В тексте, помимо упоминания о выдвижении в премьеры, изменился раздел «Семья и хобби». Автор правок подробнее расписал об увлечении Мишустина хоккеем и его участии в Ночной хоккейной лиге. Появился новый абзац:

«Увлекается спортом, активно играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге. В 2019 году ему вместе с командой вручён Кубок Гагарина — награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Известно, что этим видом спорта увлекается и нынешний президент России. Входит в состав наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА».

Также появились новая информация о супруге будущего премьера и уточнены сведения о семейных доходах и имуществе.