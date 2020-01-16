На юго-западе Васильевского острова появится новый жилой комплекс В юго-западном "углу" Васильевского острова - там, где кончается жилая застройка по набережной лейтенанта Шмидта и стоит ледокол "Красин" - компания Setl Group намерена возвести новый жилой комплекс, сообщает строительное издание "Канонер". Исторически этот участок земли, ограниченный угловатым Масляным каналом и Большой Невой, носил название Масляного буяна. Территория примыкает к промзоне. Возможность застраивать Масляный буян у девелопера появилась после того, как он купил целую компанию "ОСТ-5", в чьей собственности ранее находился земельный участок. О том, какова будет этажность застройки, что особенно важно с учетом исторической значимости района, представители Setl Group пока умалчивают. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен